Retour de "Made In Asia" ce week-end

Il faut croire que les productions culturelles nippones sont vraiment palpitantes ; la preuve par cette nouvelle édition de "Made In Asia", ce week-end, à Brussels Expo ! C’est le grand rendez-vous des amoureux de mangas, de jeux vidéo, de dessins animés ou encore de cosplay. Le cosplay, c’est le fait de créer soi-même son costume, le plus réaliste possible, pour entrer dans la peau d’un héros de manga, par exemple. Bref, "Made in Asia", c’est un monceau d’activités pour passionnés de Japon beaucoup, de Corée aussi.