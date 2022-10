Retour de la vaccimobile en province de Luxembourg

Pour offrir une dernière chance à la population de se faire vacciner contre le Covid-19, la vaccimobile va reprendre du service. Les équipes en charge de la vaccination en province de Luxembourg vont se déplacer à divers endroits.

Voici les 4 dates à retenir : possibilité de se faire vacciner les 3 et le 30 novembre à Virton, au Centre sportif, à la Cour Marchal. Ainsi que le 4 novembre et le 1er décembre à Bastogne, à l’Hôtel de ville, Rue du Vivier n°58. Le centre mobile sera ouvert avec ou sans rendez-vous de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h.

Pour rappel, le délai minimum est de 3 mois depuis la dernière dose. A noter aussi que la phase de fermeture des centres fixes approche, les centres de Marche et de Messancy fermeront leurs portes le samedi 5 novembre. Seul Libramont restera ouvert à partir du 7 novembre 2 jours semaine.

Toutes les informations et dates d’ouverture des centres se trouvent sur le site

www.covidluxembourg.be ou www.jemevaccine.be