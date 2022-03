Retour de la stagflation, un concept très seventies qui revient sur le devant de la scène

Ce mardi sur La Première, Michel Gassée s'intéresse à un mot-valise tout droit sorti des années 70 : la stagflation. Un terme qui fait son retour dans le débat public. Définition, enjeux, perspectives, avec au centre de la réflexion la situation actuelle et les problématiques de l'énergie. Une plongée dans ce "concept" que notre collègue effectue en compagnie de Roland Gillet, professeur de finance à la Sorbonne et à l’ULB, alors que la guerre en Ukraine vient remélanger les cartes, doper l'inflation et exacerber les tensions, au détriment des places boursières et de la croissance économique.