Retour de la pluie ce lundi

Le temps est sec et froid ce matin et le ciel est entrain de se couvrir assez rapidement du nord vers le sud du pays. Mais le temps est encore actuellement sec avec de bonnes gelées dans les vallées du sud-est notamment. La journée va donc se dérouler en deux temps : matinée au sec mais ciel qui se couvre, puis redoux et pluie en cours d’après-midi à partir de la Flandre et finalement en fin de journée sur toutes les régions.