Retour de la neige en Belgique : plusieurs centimètres attendus la nuit prochaine

La Belgique va connaître un épisode neigeux en cette nuit du 07 au 08 mars et une situation particulièrement délicate mercredi matin à l’heure des départs.

Que se passe-t-il ?

L'anticyclone qui nous a valu un temps sec pendant presque un mois s'éloigne et une vaste zone dépressionnaire est en train de se mettre en place. Deux dépressions principales seront à noter dans les prochains jours : une sur la Mer Baltique et une autre au large sur l'Atlantique. C’est cette dernière qui dirigera un flux d’air doux océanique apportant un redoux sensible sur le pays.

Cependant, temporairement cette nuit et demain matin, nous resterons sous l'influence de l'air polaire présent au-dessus de la Mer du Nord et des Îles Britanniques. Dans ce contexte redevenu instable, un fort conflit de masses d'air est donc attendu avec à la clé potentiellement de la neige, y compris à basse altitude.