Retour de la neige ce samedi

Ce matin le temps est instable partout, le ciel est nuageux voire couvert sur le sud du territoire avec quelques faibles averses de neige et localement des plaques de glace qui sont attendues principalement sur les hauteurs. Le reste du pays devrait rester plus ou moins au sec au sec avec de faibles éclaircies. Les températures sont fraîches à l’aube avec quelques gelées au sol par endroits -1° à Botrange, 0° à Couvin, 2° à Namur et 4° à Ostende.