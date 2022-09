Retour de la montagne, avec arrivée au sommet, le profil de la 14e étape décrypté

"Il faudra compter sur une échappée avec une quantité de coureurs plus large que ce qu’on a vu dans la tradition avec des baroudeurs et qui ont des qualités de grimpeurs qui veulent aller au bout et qui n’ont pas eu l’occasion de remporter une étape.

Pour l’équipe de Remco Evenepoel, il faudra bien contrôler et essayer de partager le travail. Et pour les deux arrivées, de samedi et dimanche, il faut encore une fois épargner ses forces pendant l’étape et être présent dans le final pour répondre à des attaques, car du côté de Roglic et Mas, on n’a pas abdiqué.

Ce week-end et la dernière semaine vont être des éléments importants à devoir gérer. Et pour Remco, c’est aussi une découverte d’une course de trois semaines. Samedi et dimanche, ce sera très important, car ce sont les deux étapes les plus difficiles qui viennent."