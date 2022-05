Avec cette énième fermeture en moins d’un an, une question se pose. Sachant qu’une grande rénovation est prévue en 2023, la Ville de Namur doit-elle continuer sa lutte avec la bactérie, et ce jeu d’ouverture/fermeture, épuisant pour les usagers et les clubs sportifs ? "Si on peut rouvrir la piscine, on le fera", répond Tanguy Auspert. "Mais je ne peux m’avancer sur rien. J’attends l’avis de techniciens qui viendront dans les semaines à venir. S’ils me disent qu’on peut prolonger, on prolonge, mais il faudra voir à quel coût."

En attendant, la piscine de Saint-Servais, elle, reste ouverte selon les horaires habituels.