Retour de la légionelle : la piscine de Jambes est à nouveau fermée

Décidément, la légionelle se plait bien à la piscine de Jambes.

Déjà fermé à plusieurs reprises depuis juin 2021 à cause de cette bactérie, l'établissement est à nouveau interdit au public pour une durée indéterminée. De récentes analyses viennent en effet de révéler un taux de légionelle, responsable de la légionellose, à nouveau au dessus de la norme.

"La Ville est bien consciente des répercussions désagréables de cette nouvelle fermeture inattendue pour l’ensemble des usagers et usagères.", indique la Ville de Namur dans un communiqué. "Elle en est vraiment désolée. Cependant, elle ne peut en aucun cas prendre un risque avec la santé des nageurs et nageuses. Soyez certains et certaines que l'ensemble des services concernés font leur maximum pour permettre un retour rapide à la normale."

Lors de la dernière attaque, la piscine était restée fermée pendant 3 mois.