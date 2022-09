Retour de la grisaille ce mardi

Comme prévu, le ciel s’est couvert cette nuit et on retrouve une certaine douceur ce matin au lever du jour. Très localement sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse, on observe quelques faibles bruines, c’est plutôt localisé, ailleurs c’est encore sec. Dans le courant de la matinée, un peu de bruine va arriver sur le pays par la frontière française, essentiellement sur le Hainaut pour ensuite gagner le centre puis l’est du pays. Les quantités seront très faibles mais ça nous changera du temps sec et ensoleillé d’hier.