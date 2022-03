Retour de la Formule 1 : "Ce Grand Prix de Bahreïn modifie un peu les codes" selon Eby Brouzakis

Autre élément qui suscite l'intérêt, le rôle joué par Ferrari. Depuis quelques saisons, l'écurie connaît une baisse de régime mais "ils ont vraiment retravaillé très fort les voitures".

Les essais hivernaux étaient déjà concluants, avec les deux pilotes de la franchise italienne, Charles Leclerc et Carlos Sainz, qui avaient marqué des points. "On a pensé que c'était peut-être du bluff, parce que parfois lors des essais hivernaux tout le monde n'est pas à fond, à 100%. Mais hier, lors du Grand Prix de Bahreïn, ce sont les deux pilotes Ferrari qui ont triomphé (...) On est donc au devant d'un Grand Prix qui modifie un petit peu les codes" observe logiquement Eby Brouzakis. Avec le retour de Ferrari qui n'a plus été champion du monde depuis... 2007 alors que la dernière victoire de Leclerc dans un Grand Prix remonte à 2019. Il a même signé la pole, la victoire, et le tour le plus rapide avec sa Formule 1.

Qui sera champion en fin de saison ? Les pronostics semblent donc plus incertains que jamais. Seule certitude après le Grand Prix de Bahreïn pour le journaliste sportif, "on va être devant un championnat très passionnant".