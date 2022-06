Retour d’une météo plus calme ce lundi

Le ciel deviendra plus nuageux l’après-midi et quelques ondées seront toujours possibles en Flandre, ailleurs le temps devrait rester sec. Le vent de sud-ouest sera modéré avec des rafales de 40 à 50 km/h. Les maxima seront un peu justes pour la saison et on attend 16°C près du bord de mer, 16 à 18°C sur le relief ardennais et 18 à 20°C pour les autres régions.