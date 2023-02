Retour d’une grande douceur la semaine prochaine en Belgique grâce à une masse d'air chaud

Cet épisode plus doux sera surtout marqué par l’écart des températures entre le matin et l’après-midi. Si on prend l’exemple de la journée du mercredi 15 février par les dernières modélisations pour Bruxelles, il fera entre 0°C au lever du jour et 11°C en seconde partie de journée. 11 degrés de différence en une journée.

Autre comparaison : le mercure sera 5 à 6° supérieur aux normales de saison. À cette période de l’année, la température devrait se situer autour des 7 °C dans la capitale.

Selon les derniers modèles, la douceur devrait se maintenir jusqu’au week-end du 18/19 février.