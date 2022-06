Cet après-midi, le soleil reprendra le dessus au fil des heures sur l’ensemble des régions. Des nuages de beau temps seront plus nombreux entre la Botte du Hainaut, les Hautes Fagnes et l’extrême sud du pays. Le vent de nord sera sensible et les températures seront de nouveau conformes aux moyennes de saison : on attend 18°C au littoral, de 18 à 20°C en Ardenne, et 21 à 22°C dans le centre.