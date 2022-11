Retour d’un temps plus perturbé sur la Belgique à partir de ce mardi

Cet après-midi, verra l’arrivée d’un front pluvieux qui abordera notre territoire par la France et le littoral. Ces précipitations vont d’abord toucher l’ouest puis le centre vers 13-14 heures avant d’envahir le reste du pays en fin d’après-midi. Les quantités de pluie seront un peu plus importantes au sud de Bruxelles ne dépassant pas les 5 à 10 l/m². Le mercure sera en hausse ce mardi pour se trouver à nouveau dans des normales plus ou moins de saison. Il fera entre 9 et 11 °C sur l’Ardenne, 12 °C le long de la France et en bord de mer, 13 °C à Bruxelles, Namur et Anvers et jusqu’à 14 °C dans le Limbourg.