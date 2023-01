Retour d’un temps plus perturbé ce jeudi

Ce matin, des giboulées de neige descendront du Nord sur les régions proches des Pays-Bas et de l’Allemagne, et progresseront vers la capitale et éventuellement vers la région namuroise. Ces flocons blanchiront les sols temporairement en plaine et on attend jusqu’à 1 à 3 cm possibles localement sous les plus fortes giboulées. L’Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement jaune sur trois provinces (Liège, Limbourg et Anvers) en raison d’un risque de conditions glissantes.

Le temps sera sec dans les autres régions. Des éclaircies reviendront par l’ouest et s’étendront jusqu’en Campine en cours de matinée, tandis que la grisaille dominera sur une bonne partie sud du pays. Le vent sera sensible et il accentuera la sensation de froid. Les thermomètres indiqueront en fin de matinée de -2°C dans les Hautes Fagnes à 3°C au littoral.