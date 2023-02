Retour d’un temps pleinement ensoleillé ce lundi

Les conditions météo restent anticycloniques avec un vent orienté au secteur sud, ce qui nous amène une masse d’air plus sec et plus doux, et permettra aux nuages de se dissiper pour laisser la place à un temps bien lumineux.

Le soleil sera de retour partout à partir d’aujourd’hui. Un peu de brouillard n’est pas exclu par endroits ce matin, difficile de savoir où exactement. Et quand il n’y a pas de brouillard, ce sera déjà bien ensoleillé. Quelques gelées sont possibles en début de matinée avec des températures proches de 0°C. Et ensuite, les valeurs varieront entre 5 et 7°C d’ici la fin de matinée.