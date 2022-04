Retour d'averses ce lundi

Cet après-midi, des nuages bourgeonneront et le ciel deviendra comme le temps : variable. Cela se traduira par une alternance d’éclaircies mais aussi d’averses qui vont se multiplier et qui pourraient localement provoquer un petit coup de tonnerre isolé. Le vent restera faible ce lundi mais il est passé au secteur nord, c’est donc de l’air un peu plus frais qui envahit nos régions. On ne dépassera plus 10 à 13°C sur les reliefs et 14 à 15°C dans le centre du pays.