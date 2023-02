Retour d'averse cet après-midi de vendredi

Dans le courant de l’après-midi une petite zone pluvieuse descendra de la mer du nord vers nos régions à partir de la frontière avec les Pays-Bas. Sa trajectoire devrait essentiellement concerner la région anversoise, la Campine et la région liégeoise. Plus au centre, il fera quasiment sec et le long de la frontière française, que ce soit près du littoral jusqu’à la Gaume, on devrait rester au sec. Le vent passe au secteur nord-ouest et deviendra modéré, c’est de l’air plus frais qui arrive sur le pays et l’on n’exclut pas un flocon mouillé sur les Hautes Fagnes. Maxima de 2°C à Botrange, 5°C à St-Hubert, 7 à 8°C dans le centre du pays et 9°C dans la région de Virton.