Retour d’Agüero, Golden Card et football arcade : 5 choses à savoir sur la Kings League la nouvelle création sportive de Gérard Piqué

Souhaitant révolutionner son sport, le récent retraité a repris seulement l’enjeu principal : marquer des buts. Pour le reste, l’ancien défenseur a instauré des règles originales grâce au mélange de plusieurs disciplines. Disputées à 7 contre 7, les rencontres durent deux fois 20 minutes. Pour le coup d’envoi, les joueurs sont en ligne au niveau de leur but et attendent le coup de sifflet pour courir en direction du ballon laissé au milieu du terrain (comme au water-polo). En cours de jeu, les formations ont droit au recours à la vidéo avec possibilité de garder cet avantage si la décision est favorable (tennis) et à des remplacements illimités (futsal).

Les règles du hockey s’invitent aussi dans la partie avec des exclusions temporaires (un carton jaune représente deux minutes, un rouge 5 minutes) et des shoot-out. Pour créer encore plus d’excitation, une séance de tir au but bien spéciale est mise en place en cas d’égalité. Les tireurs partent du milieu de terrain et ont alors cinq secondes pour marquer. Une séance de penalty qui rappelle les shoot-out de la NASL, l’ancêtre de la MLS. Une déconstruction totale du football qui ressemble finalement plus à un jeu d’arcade.