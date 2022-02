"Retour aux sources" vous propose l'histoire de la Cosa Nostra

La seconde partie du documentaire balaie la période des années 1970-1990. Dans un pays ravagé par la drogue, le président Richard Nixon cible la France, sa " French connection " et Marseille, par où transitent 80 % des stupéfiants consommés aux Etats-Unis.

Il déclare la guerre aux trafiquants, demande une enquête internationale et modifie la loi pour reconnaître le délit d'association mafieuse et l'utilisation d'informateurs et d'agents infiltrés. Le 1er agent infiltré n'est autre que Joe Pistone, alias Donnie Brasco. Cet agent du FBI a travaillé sous couverture six ans (1976-1981) dans la Mafia de New York.

On suit également en Italie Toto Riina, du clan Corleone qui sera condamné par contumace à l’issue du procès " historique " des 475 mafieux qui s’ouvre en février 1986 et aboutit, deux ans plus tard, à 2 650 ans de peines de prison cumulées. Il est en cavale lorsque le verdict est confirmé en cassation, en 1992. Se sentant en danger, il fait assassiner le le juge Giovanni Falcone, puis le juge Paolo Borsellino. Cette incroyable violence révolte la population. Six mois plus tard, Toto Riina sera finalement arrêté, après 26 ans de cavale.