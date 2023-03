Retour aux sources pour la moutarderie Bister ? Elle espère déménager vers le zoning de Suarlée en 2024

Il y a deux ans, on a commencé à travailler avec des producteurs locaux dans un rayon de 30 kilomètres, qui ont planté des graines de moutarde. Aujourd’hui, 120 hectares sont semés en moutarde, plus uniquement en graines jaunes, mais aussi en graines brunes et orientales.

Autre atout du site de Suarlée, il se situe tout près de champs, qu’Arthus de Bousies compte mettre à profit. "On fera un petit projet d’une ferme pilote sur une parcelle de terre juste à côté de la nouvelle usine. On compte s’approprier le savoir et tenter de travailler avec des partenaires long terme, comme Farm For Good, pour s’assurer l’approvisionnement, et à terme, de connaître tous nos fournisseurs".