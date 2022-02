"Retour aux sources" Léon Lewis, l'homme qui a vaincu les nazis à Hollywood

Une fois n'est pas coutume, Elodie de Selys revient sur les événements de la seconde guerre mondiale.

1933, Californie. Le régime nazi cherche à s'implanter aux États-Unis. Opérant dans l'ombre, les espions nazis ont infiltré Hollywood et les studios, répandant leur idéologie et se préparant à prendre le pouvoir. Leon Lewis, un avocat juif percevant la menace croissante fait obstacle. Avec peu de ressources, il monte un réseau d'espionnage pour démanteler les groupes nazis et exposer le complot. Mêlant archives et animation, ce documentaire dépeint l'histoire méconnue d'un héros ordinaire qui a prévu et corrigé le sort de son pays avant qu'il ne soit trop tard.

Un documentaire d'Olivier Mirguet à voir dans "Retour aux sources" le samedi 26 février à 21h00 sur la Trois.

A REVOIR SUR AUVIO DURANT 90 JOURS

Elodie recevra en plateau, Alain Berenboom, Avocat. Auteur. Spécialiste de l’histoire du cinéma. et Claudio Pazienza, Réalisateur. Professeur d’histoire du cinéma.