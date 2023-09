Retour aux affaires culinaires : filons au resto !

Trio d’adresses façon mixed grill pour ce retour aux affaires culinaires. Michel Verlinden livre sa sélection d’enseignes diverses et variées. Objectif ? Mâcher sans œillères. Partage épicurien au micro de Bientôt à table – RTBF. be

A Bruxelles : Grabuge

Impertinent, ce nouveau repaire saint-gillois secoue le cocotier gastronomique. D’abord, à travers un décor signé par un collectif d’architectes et de créateurs de mobiliers, Aboutt. Segmenté en trois espaces, l’endroit déroule des tables en bois dont les contours fluides créent distance ou intimité selon les besoins – l’une d’entre elles, la " table volante ", peut même être hissée au plafond grâce à un système de poulies en cas de configuration plus festive. Outre le bar et ses chaises hautes, on pointe au bout de la salle une pièce comme amarré à la cuisine ouverte. Elle offre aux convives une vue unique sur les préparations en train de se faire. La révolution se poursuit ensuite dans l’assiette. Les différents plats sont envoyés sur un principe d’assiettes à partager qui dépotent. Inspirés par une fusion faisant converger Méditerranée et Asie, les compositions sont super créatives, à l’image du plus emblématique d’entre eux, la pizza fish. Il s’agit d’une daurade entière ouverte en crapaudine. Sa peau croustillante, grillée au barbecue, sert de base à une salsa roja, de la mozzarella, ainsi qu’à un explosif bouquet de basilic (basilic thaï, holy basilic, basilic blanc…). Il y a aussi ces huîtres qui se dégustent comme des shots sur fond de granité à la sauce pimenté et d’un furikake maison. Idem pour les très aériennes aubergines frites ou les redoutables toasts panachant porc, crevette, sésame et sauce piquante. On pointe encore les cocktails – Lil’Litchi au mezcal -, les bières – lager de chez Illeggal – ou la sélection de vins nature – bulles vénitiennes Barbabolla (32 euros).

179, chaussée de Waterloo, à 1050 Bruxelles. Pas de réservation. Ouvert de 17h à minuit, fermé le mardi.

A Châtelet : Wan Thai Food

Wan, c’est en réalité Wan Chanchat, cheffe talentueuse originaire de la région d’Isaan (Buriram) au nord-est de la Thaïlande. Pétrie de la culture culinaire de son pays, la jeune femme signe des plats immersifs et juteux qui nappent le palais. Ces compositions affirmées se distinguent précisément par la justesse des liants qui les accompagnent. D’ailleurs, on a encore en bouche le " Wan Starter Mix " qui ravit, en dépit de son intitulé globalisé. Il est question de brochettes de poulet à la cacahuète, de beignets de poisson, de boulettes de riz aux herbes, de samossas porc bœuf et de rouleaux de printemps végétariens. Tout cela semblerait bien balisé, peut-être même un peu rasoir, s’il n’y avait une remarquable quadrilogie de sauces faisant sortir ces classiques thaïs de leurs ornières gustatives. En plus de la très bien sentie mayonnaise à la mangue, on retient en particulier une création, inédite à nos papilles, soit un jus vert électrisé au citron vert, à l’ananas, à la sauce poisson, à l’ail, au piment et au céleri. On a à peine le temps de s’en remettre qu’arrive le Panang, ce curry rouge choisi en version végétarienne. Gavé aux pleurotes, le plat recèle cette bonne dose d’umami, ce cinquième goût rimant avec intensité des préparations, qui fait la différence. D’autres légumes complètent le tableau : haricots, côtes de chou, courgette, poivron… Le riz tendre clôt l’affaire avec panache. Un mot sur le cadre qui évite la carte postale " bon baisers d’Asie " à coups de bar bardé de bois, carrelage à l’ancienne, volumes atypiques et luminaires en osier.

4, rue du Commerce, à 6200 Châtelet. Tél. : 071 55 39 33. www.wanthaifood.be

A Nalinnes : Les Etangs du Cheneau

Fatigué du " Fine Dining ", cette expression gastronomique de haut vol qui entend faire vivre à tout prix (enfin surtout le prix fort) une expérience au convive ? Cela arrive au meilleur. Les Etangs du Cheneau se présentent comme la bonne option pour oublier la surenchère et les effets de manche propres aux concepts. La trame est celle d’une sorte de chalet suisse – tiens au loin, un pré avec des vaches… – posé au bord d’un étang réservé à la pêche (25 euros la demi-journée pour un maximum de 5 truites, attrapez-les si vous pouvez). Avant de parvenir à la jolie terrasse qui aspire les derniers rayons du soleil couchant, on jette un regard ému sur le barbecue placé en extérieur, du moins par beau temps. C’est depuis ce poste pas fumeux que sont envoyées les grillades constituant la spécialité de l’endroit (sardines, sandre, truite, entrecôte irlandaise, brochettes d’agneau aux contours grecs, de bœuf… Mais aussi éperlans frits sauce tartare). En phase avec un ADN familial, l’affaire assure un accueil super convivial – en raison de nombreux habitués, ainsi que de détails bien sentis comme le nom inscrit à la craie sur la table réservée – et démocratique – l’addition reste sage. Le caractère comestible de la note s’explique : les frites sont indéniablement surgelées, même si elles affichent une bonne tête, et il y a par exemple tout à parier que la vinaigrette vienne en droite ligne de chez Aldi… Il reste qu’il n’y a rien de rédhibitoire à l’arrivée, le lieu inspire l’indulgence. Autant dire que cette configuration bon enfant s’avère idéale pour profiter d’un automne que l’on espère aux couleurs de l’été indien.

80, rue du Cheneau, à 6120 Ham-sur-Heure (Nalinnes). Tél. : 0478 29 02 81. Ouvert du jeudi au dimanche, de 11h30 à 21h30 (20h30, le dimanche. Réouverture à partir du 21 septembre.

