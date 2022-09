Retour au travail après un cancer : que peut apporter la PNL ou Programmation Neuro-Linguistique ?

La maladie forme souvent une parenthèse qui isole la personne de sa vie sociale et professionnelle. Le retour au travail après un cancer n’a donc rien d’évident, entre les effets secondaires de la maladie et de son traitement qui peuvent perdurer plusieurs mois, l’adaptation à mettre en place, mais aussi les craintes et le stress qu’il faut pouvoir gérer. La Programmation Neuro-Linguistique ou PNL peut être un outil appréciable. Explications avec Magali Mertens.

Magali Mertens est coach certifiée et disability manager, formatrice d’onco-coaches pour la Fondation contre le Cancer. Elle sensibilise, avec son asbl Travail & Cancer, les institutions et le grand public pour améliorer la prise en charge d’un retour au travail.

Le sujet reste en effet encore tabou. Il est difficile de parler de sa fatigue ou de ses difficultés cognitives à son employeur ou à ses collègues. On se sent diminué dans un monde où la performance est tellement importante et cela crée un énorme stress.

La Fondation contre le Cancer a heureusement lancé tout récemment la plateforme Reconnect, pour aider les employeurs à mettre en place la réintégration de personnes qui ont eu un cancer, mais qui peut concerner aussi toute autre maladie causant une absence de longue durée.