Retour au Rwanda, « Petit pays » de l’Afrique des Grands Lacs

Grégory Léonet est originaire de Mons. Ses grands-parents ont vécu durant de longues années au Congo dans les années 50. Il a toujours été bercé par l’Afrique dans les histoires qu’ils lui racontaient, dans la décoration de leur maison.

A l’époque où il animait des ateliers de formations professionnelles, dans son ancienne école normale à Braine-Le-Comte les mercredis après-midi, il est tombé par hasard sur le journal des anciens de l’école. En le feuilletant, il a découvert une lettre qu’un ami de l’école avait rédigée sur son emploi à Kigali. Il l’a contacté afin d’obtenir des renseignements et l’année suivante, il a déposé sa candidature qui a été retenue.

Instituteur spécialisé pour les autistes, après 7 ans de travail à Brugelette à l’Institut Sainte Gertrude, il décide de partir à l’aventure. Etant un amoureux de l’Afrique, il fait ses valises en août 2010 pour aller enseigner au Rwanda à l’école belge de Kigali. Après 3 années sur place, ultra-enrichissantes car c’est une école multiculturelle, il décide de rentrer à Mons afin de suivre une formation de Restaurateur Traiteur – Organisateur de banquets et réceptions à l’IFAPME, (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises).

Durant ses 3 années d’études à Mons, l’Afrique lui manque de plus en plus et il décide, une fois diplômé, de revenir au Rwanda avec l’objectif d’ouvrir un restaurant sur place.

Le hasard de la vie a mis sa " moitié " sur son chemin peu de temps après son retour et lui-même étant aussi dans le monde de l’HORECA, c’est tout naturellement qu’ils se sont lancés dans la folle aventure de "La Charbochette", depuis presque 4 ans maintenant.

Cette année sera une année importante puisqu’ils sont en train de construire leur maison à Kigali et qu’ils se marieront en août.