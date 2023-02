Retour au nucléaire : Engie tentée par le "non, merci !" ?

Décidément, la stratégie (?) énergétique de la Belgique persiste à demeurer ardue à cerner. Entre attentisme patenté et improvisation paniquée. En un peu plus d’un an, nous sommes passés du gaz en attendant le renouvelable au quasi-retour du tout nucléaire ! Avec une coalition fédérale composée de partisans de l’abandon radical de l’énergie atomique à terme d’un côté et des apologistes de l’eldorado nucléaire de l’autre…

Quel avenir ?

Immanquablement, tout cela place Engie en position de force. La multinationale française entendait fixer sa stratégie d’avenir hors du champ du nucléaire mais semble avoir désormais intégré qu’elle avait quelque chose à gagner à se faire désirer.

Négligée, dénigrée pendant des années, l’entreprise se voit désormais courtisée par cette même classe politique. Pourtant, rien n’est encore décidé.

Le gouvernement fédéral a dû patiemment ramener l’énergéticien qui voulait fermer ses 7 réacteurs belges à de meilleurs sentiments. Après de longs mois de tractations, il est actuellement simplement envisagé de ne prolonger que deux réacteurs jusqu’en 2035. La loi qui prolongerait Doel 4 et Tihange 3 n’existe toujours pas. Il reste à fixer la facture et déterminer la gestion des déchets. Une solution est censée intervenir le mois prochain mais ce dossier nous a appris à ne jamais respecter ses délais, pourtant déterminants dans un calendrier très serré.

Improvisation

La prolongation de ces deux réacteurs n’est même pas encore finalisée que le gouvernement fédéral sollicite à nouveau le groupe français pour prolonger les plus vieux réacteurs ! Tout en se divisant sur l’avenir de la filière.

N’en jetez plus ! Engie doit elle-même y mettre le holà, une manière aussi de rappeler qu’un réacteur nucléaire ne se manipule pas comme un poêle à bois, que les contraintes, légales et techniques, sont foison. Mais le débat énergétique est d’ores et déjà devenu électoral, avec des partis contraints de se démultiplier pour faire oublier leur inertie coupable dans ce dossier.

La ministre de l’Energie tente de réécrire l’histoire, en portant une solution à laquelle elle s’est longtemps refusée. Chacun tente à présent de se défausser de la responsabilité d’une éventuelle pénurie électrique lors des hivers 25 et 26.

La pérennisation (ou pas) du nucléaire se précise comme un des axes de la campagne, à côté de l’indispensable (à entendre les partis flamands) réforme de l’état. Un cocktail politique qui risque également de mener le pays au blocage institutionnel et hypothéquer un peu plus l’approvisionnement électrique du pays.

