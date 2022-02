Retour au Far West : pourquoi un lasso high-tech de la police américaine inquiète

D’après le magazine GQ, celle-ci comporterait "beaucoup moins de risques" que le taser qui a fait plus d’un millier de morts depuis 2000.

Mais les voix s’élèvent contre son utilisation qui pourrait être élargie au-delà des forces de l’ordre.

Thomas Smith, son créateur, patron de Wrap, la société qui a également inventé le taser, souhaiterait vendre aussi cet objet aux entreprises privées, aux particuliers, et même aux écoles et hôpitaux. Pour étendre la vente de cette innovation technologique, le BaloWrap 150 ne doit pas être enregistré comme arme à feu par le Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ATF. C’est pourquoi l’arme ne se base pas sur de la poudre à canon mais sur une technologie proche de celle employée avec les airbags.

Au pays de l’Oncle Sam, le déploiement de policiers et d’agents de sécurité dans les établissements scolaires est habituel mais plusieurs accidents ont été déplorés. Selon le Huffington Post, en 2018, on dénombrait 120 élèves tasés et 32 aspergés au gaz au poivre.

La société de Thomas Smith se targue même de pouvoir trouver un grand nombre de clients potentiels dans l’enseignement. Un document à destination des investisseurs aurait identifié "plus de 4,9 millions de professeurs de primaire, collèges et lycée" rapporte également GQ. Les personnes ciblées ? Notamment les individus "non-conformes", "perturbés émotionnellement", "les malades mentaux" et les personnes à tendance suicidaire. "Beaucoup de personnes que les forces de l’ordre rencontrent ne sont pas que des criminels" explique son inventeur Elwood 'Woody' Norris sur YouTube.