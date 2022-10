Retour au Charbon ! au CID

Le CID – centre d’innovation et de design au Grand-Hornu dévoile jusqu’au 8 janvier 2023, sa nouvelle exposition " Au Charbon. Pour un design post-carbone ", qui vous fera découvrir le charbon sous de nouvelles formes.

Depuis février dernier, la question des énergies a resurgi dans l’agenda des ministres en Belgique. En effet, le conflit opposant la Russie et l’Ukraine a également impacté l’Europe et le monde qui connaissent une inflation fulgurante. Tous et toutes, dans nos foyers, sommes témoins de cette hausse des prix à tous les égards : alimentation, énergie, pétrole… Nos sources d’énergie, telles que le gaz et l’électricité, deviennent peu à peu un bien rare et très coûteux. Un retour de l’extraction du charbon est-il la solution à l’urgence climatique et à la crise économique ?