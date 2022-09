Retour au calme ce mercredi

Cet après-midi, contrairement aux jours précédents, la tendance aux averses restera faible et plutôt limitée à l’ouest du pays. Ailleurs, nous devrions cette fois terminer la journée au sec. Le vent de sud-ouest restera faible à modéré. Les températures continuent à légèrement reculer de jour en jour, même si nous restons au-dessus des valeurs de saison. Ainsi attend-t-on 23°C au littoral et en Ardenne et 24 à 25°C partout ailleurs.