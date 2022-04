Retour au calme avec un gel matinal marqué

Après la neige de ce vendredi matin, retour à un temps plus calme et froid pour ce week-end. Côté ciel : à peine quelques flocons tomberont encore ce soir au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Du coté de la mer, il s'agit d'averses de giboulées.

Samedi : gel matinal répandu

Attention sur les routes ce samedi matin, les chaussées seront glissantes. Des plaques de glace pourraient se former sur toutes les régions. Le mercure affichera entre -4 et 1 degrés.

Côté ciel : le temps est souvent sec avec de belles éclaircies sur le centre et l’ouest. Les nuages restent plus nombreux en Ardenne et sur la province du Luxembourg avec un ou deux flocons résiduels. Sur le littoral, une averse de giboulée sera possible toute la journée.

L’après-midi, nous aurons droit à un ciel souvent variable à nuageux avec quelques éclaircies. Pas de dégel sur les plateaux de l’Ardenne dès 450-500. Ailleurs, légère hausse du thermomètre : entre 1 et 7 degrés.