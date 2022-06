Retour à un temps plus sec, ce jeudi

Dans le courant de l’après-midi, toujours un ciel clément au littoral, mais des nuages bourgeonnants plus conséquents ailleurs avec une tendance aux averses qui augmentera légèrement sur le centre et qui restera d’actualité en région liégeoise. Le vent d’ouest restera modéré et la masse d’air continue à se radoucir par rapport aux jours précédents, on attend 15 à 18°C sur l’Ardenne et les Fagnes, 19°C en bord de mer et entre 19 et 21°C sur le centre en fonction des éclaircies.