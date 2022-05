Les enfants ont toutes leurs attaches ici

Après avoir occupé un logement transitoire, Madeline, Paul et leurs trois enfants ont poussé la porte de leur nouvelle maison ce weekend, toujours à Pepinster. "On est heureux parce qu'on récupère un chez-nous vraiment à nous" confie Paul Brasseur. "Ce n'est plus comme depuis un an, un hôtel, une maison, une autre maison... On voulait revenir ici à Pepinster parce que les enfants ont toutes leurs attaches ici, et moi, ça fait 30 ans que je vis ici."

