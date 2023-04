Retour à Nashville grâce à la songwitter Nicole Witt et son single "Smart Girl"

Nicole Witt, après avoir écrit des chansons pour George Strait, Lee Brice, Rodney Atkins, Jana Kramer, Terri Clark, Christa Wells (la liste est longue) annonce son album "Clear", dont le premier single "Smart Girl" vient de sortir.

Nashville : Music City, berceau de la country music moderne, une ville qui bouge, une cité dynamique toute entière tournée vers le renouveau, en pleine évolution. Une arrivée en masse de nouveaux habitants, un certain confort de vie, des taxes et impôts très bas, des logements plus accessibles que dans d’autres grandes villes américaines. Le tourisme et surtout l’industrie musicale, toute-puissante, même si la country music authentique n’est plus la priorité des grands labels. "The place to be" en matière de musique, c’est là que l’on rencontre les meilleurs musiciens, les meilleurs studios et ingénieurs du son et aussi les grands auteurs et compositeurs !

Nicole Witt, talentueuse auteure-compositrice, lauréate de plusieurs distinctions et multi-instrumentiste, elle a écrit pour les plus grands noms de la country music.