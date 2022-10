Retour à la simplicité : l’omelette aux champignons

Le champignon s’invite cette semaine à notre table ! Et en ce moment vous n’avons que l’embarras du choix, la palette étant des plus variée, colorée et riche : chanterelles, girolles, trompettes-de-la-mort, cèpes… Alors en cuisine

L’omelette aux champignons, simple et goûteuse…

Pour deux personnes.

►250 gr de champignons de votre choix

►1 noix de beurre

►1 échalote

►4 œufs bios

►50 gr de Comté râpé

►Du persil

►De la ciboulette

►Sel, poivre

Autant le savoir, pas besoin de s’encombrer de recettes compliquées, le champignon s’adapte aux recettes les plus simples.

En cuisine

• Faites revenir vos champignons coupés en 4 et l’échalote jusqu’à coloration.

• Comme expliqué dans l’émission de ce samedi on évite le lavage à grande eau. Tout au plus, un aller/retour dans une eau légèrement vinaigrée. Le plus simple étant l’utilisation d’un couteau et un léger brossage pour enlever les impuretés.

• Assaisonnez légèrement.

• Cassez et battez vos œufs, assaisonnez.

• Versez vos œufs dans la poêle à champignons

• Ajoutez le Comté ou le fromage de votre choix.

• Ensuite le persil et la ciboulette.

• Ne pas toucher les œufs et laissez colorer l’omelette de manière à ce qu’elle se détache toute seule de la poêle en l’agitant.

• Une fois l’omelette décollée, la replier sur elle-même et dresser sur assiette. Accompagnez cela avec un bon pain au levain toasté.