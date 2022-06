Retour à la compétition gagnant pour Serena Williams en double féminin

L'Américaine Serena Williams a fait son retour à la compétition mardi dans le tournoi sur gazon d'Eastbourne (Angleterre), en double, un an après son abandon à Wimbledon sur blessure.

La septuple championne de Wimbledon, âgée de 40 ans, fait équipe avec la Tunisienne Ons Jabeur et s'est qualifiée mardi pour le deuxième tour du tournoi de double sur gazon d'Eastbourne dans son premier match de compétition depuis son abandon à Wimbledon, il y a un an. Associée à la Tunisienne Ons Jabeur, N.3 mondiale en simple, elles ont battu 2-6, 6-3, 13-11 la Tchèque Marie Bouzkova et l'Espagnole Sara Sorribes.

Ce tournoi doit permettre à l'ex-numéro un mondiale, retombée au 1204e rang mondial, de reprendre le rythme avant de s'aligner en Grand Chelem à Londres la semaine prochaine.

En juillet 2021, blessée à une cuisse, elle avait été contrainte à l'abandon au premier tour face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (100e mondiale), alors qu'elle était au 8e rang de la WTA.

Dès qu'elle a fait savoir, via les réseaux sociaux, son souhait de revenir dans le circuit, les organisateurs de Wimbledon n'ont pas hésité à lui offrir une wild card.

Outre ses sept succès, elle y avait aussi atteint deux fois la finale, en 2018 et 2019.