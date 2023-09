Retour à l'école : comment réadapter son enfant au rythme scolaire ?

Trouver le bon équilibre

On parlera plutôt d’un équilibre satisfaisant entre les impératifs du quotidien (horaires des classes, règles de l’école) et les besoins de l’enfant : il y a des choses qu’on ne peut modifier et rythme de l’enfant ou pas, il va falloir s’adapter. Équilibre satisfaisant aussi lorsqu’on a des enfants avec des âges différents et qu'on devra donc différencier certaines choses pour l’aîné ou le cadet. Il n’y a dans tous les cas pas de formule toute faite ou de modèle "inspirant" à reproduire pour les familles.

Pour favoriser une transition "vacances – école" la plus sereine possible, il s’agit également de trouver un juste équilibre entre la charge mentale que cela demande aux parents pour eux-mêmes s’organiser et celle qui sera nécessaire pour veiller aux repères et au temps accordé à l’enfant. Ainsi le parent pourrait écouter ses craintes éventuelles et en parler librement : Est-ce que j’aurai le temps de faire les couettes le matin de la plus grande ? Ne devrais-je pas préparer complètement la boîte à tartines la veille ?

Il n’y a pas de rythme parfait, il y a un rythme qui peut être un compromis acceptable pour toute la famille, qui repose sur un équilibre entre besoins de chacun et les réalités du quotidien.