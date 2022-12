“Retour à Howard’s End” : Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter et Emma Thompson dans un classique du cinéma britannique

Le nom de James Ivory peut sembler peu connu aux yeux du grand public mais il s’agit pourtant d’un de ces grands noms de cinéma qui mérite d’être redécouvert. S’il avait fait reparler de lui en recevant l’Oscar du meilleur scénario adapté pour “Call me by your name” en 2018, son travail de réalisateur parle également par lui-même avec des titres hautement appréciés comme ce “Retour à Howard’s end”. Il y adapte le roman d’Edward Morgan Foster avec un casting aussi remarquable que la filmographie de son réalisateur.