Retour à Detroit avec The Fantastic Four et le label Ric-Tic, concurrent direct de la Motown dans les 60’s

Retour aujourd’hui sur le groupe The Fantastic Four et pour être plus précis Sweet James & The Fantastic Four. Fondé à Détroit en 1965, le groupe va connaître ses premiers succès dès 1966 et sera régulièrement dans le Top 20 R&B. Dès 1968, The Fantastic Four publie également sur le label Soul, filiale de la Motown. Le groupe survivra à peine aux seventies, louvoyant entre soul, funk et disco, avant une retraite un peu forcée… Retour en août 1967, grâce à une petite pépite du label Ric-Tic, cette galette des Fantastic Four est le 30e single du petit label de Detroit.