Retombées liégeoises de la mission DART ayant percuté un astéroïde

Ainsi, pour le segment vol de la mission (Hera), Spacebel est en charge du système logiciel du vaisseau spatial qui sera doté d’une autonomie embarquée extrême similaire à celle d’une voiture sans conducteur. Ce logiciel de vol appelé logiciel central réalise les fonctions en temps réel de l’engin – y compris l’ordinateur de bord – et des instruments couvrants, entre autres, la gestion des instructions opérationnelles et des mesures, le traitement des données scientifiques, le contrôle des communications entre le vaisseau principal et ses deux cubesats (mini-satellites appelés Milani et Juventas) d’une part, et entre le vaisseau principal et la Terre d’autre part.

L’entreprise liégeoise développe également un simulateur devant assurer la validation logicielle pour accompagner la conception des équipements, assurer les tests système et servir pendant la phase d’exploitation. Enfin, au niveau du segment sol, elle est responsable du Centre d’opérations de la mission Cubesat. Installé à Redu, celui-ci supervisera les opérations de mission et contrôlera le duo Milani et Juventas. Il gère les demandes de mission, la dynamique de vol, la télémétrie ainsi que les échanges de données entre le vaisseau spatial principal et les cubesats.