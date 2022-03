"Retissons du lien" : une victime d’attentat et une mère de djihadiste témoignent ensemble

Avec courage, Sandrine revient sur cette journée traumatique qui a chamboulé sa vie. "On s’est arrêté à Maelbeek. Le métro a redémarré tout doucement et puis, c’est l’explosion. A ce moment-là, on sait tous qu’on est dans un attentat. J’ai l’impression de lâcher prise et je me dis, on verra ce qui se passe. Le métro s’ouvre comme une boîte de conserve. Je garde des souvenirs visuels mais pas de souvenirs du bruit. Au moment où je rouvre les yeux, je suis assise à côté de la fenêtre à côté du quai. La vitre est brisée. Mon instinct de survie se met en route, je vois l’opportunité de sortir. J’ai la vision qui se rétrécit, je ne vois rien sur les côtés, je ne vois plus que devant moi. On est sorti très calmement. Ce qui est impressionnant alors, c’est le silence. L’expression est juste, à ce moment-là, il y avait un silence de morts".

L’explosion a eu lieu à 9h11. Sandrine est dehors à 9h12 et commence alors à ressentir la douleur. Ses mains et son visage sont brûlés. "Je téléphone à mon mari qui est à la maison et qui écoute la radio en boucle avec Zaventem. Je lui dis que j’ai été prise dans un attentat, que j’ai peur d’être défigurée mais sinon ça va. Lui me dit : mais de quoi tu me parles ?".

En attendant les secours, Sandrine s’installe dans une "solitude terrible. Ma seule envie, c’est de dormir". Les secours arrivent et Sandrine hérite d’une plaque rouge, indiquant qu’elle fait partie des victimes prioritaires. Elle est transférée à l’hôpital militaire. Brûlée au deuxième degré, ses blessures seront guéries en quelques semaines. Elle n’en gardera pas de séquelle physique.

"A partir de ce moment-là, c’est un long travail de reconstruction, d’acceptation de ce qui est arrivé. Se demander si on est une victime. C’est le traumatisme psychologique qui fait de vous la victime. Jusqu’à il y a peu je trouvais que j’allais vraiment bien et puis voilà, de temps en temps on est un peu rattrapé", confie Sandrine, émue.

La plaie est encore vive et l’émotion toujours à fleur de peau. D’autant plus que la date anniversaire de l’attentat approche, tout comme le procès qui commencera en octobre 2022.