Retards du programme Ariane, défaillance de la fusée Vega , l'accès de l'Europe à l'espace traverse une "grave crise"

L'Europe utilisait le lanceur moyen russe mais n'y a plus accès depuis le début du conflit en Ukraine, tandis que le lanceur léger italien Vega-C est cloué au sol après l'échec de son premier vol commercial le 20 décembre. Le premier vol d'Ariane 6, prévu en 2020, est lui repoussé à fin 2023, laissant l'Europe sans autonomie d'accès à l'espace, donc de liberté de lancer ses satellites. "Toute transition entre une génération et la suivante est difficile", a jugé Guillaume Faury, par ailleurs patron d'Airbus. "Cette fragilité était connue quand la décision de lancer Ariane 6 a été prise (en 2014) et il y avait un certain nombre de ceintures de sécurité qui étaient en place au cas où cela ne se passe pas très bien. Ces ceintures, c'était Soyouz et c'était Vega, (...) elles sont devenues des grandes vulnérabilités compte tenu de ce qu'il se passe en ce moment".

Mais les lancements d'Ariane 5 sont "chers" et le risque d'en produire davantage "pour plus de sécurité, sans client" n'a pas été pris. Les membres de l'Agence spatiale européenne (ESA) doivent dorénavant selon lui "redéfinir une feuille de route commune des États ensemble, et non pas des initiatives nationales centrifuges". C'est un "secteur où il faut fédérer les efforts, c'est écrit dans l'équation-même avec des très gros investissements sur de toutes petites séries", a-t-il rappelé. La France, l'Allemagne et l'Italie, principaux financeurs de l'ESA se sont accordés en novembre pour garantir l'exploitation future des fusées Ariane 6 et Vega-C, et permettre aux minilanceurs, développés chacun de leur côté, d'être lancés pour le compte de l'agence européenne. Ils espèrent entraîner derrière eux les autres États membres.