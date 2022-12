Retards de trains : le ministre Gilkinet évoque un emprunt complémentaire à la BEI

En conséquence, la durée de vie technique des actifs devra être "étirée". Il y aura donc davantage de défauts techniques et plus d’imprévisibilité sur le matériel. Ces économies en investissements dits "de ponctualité" auront un effet néfaste pour la ponctualité des trains. Près d’un retard de train sur quatre (24,3%) était déjà de la responsabilité d’Infrabel en novembre, contre 19,2% en novembre 2021.

"Améliorer la ponctualité et la fiabilité du service ferroviaire est une nécessité et une priorité pour le gouvernement fédéral", réaffirme Georges Gilkinet. "Dans les deux milliards de réinvestissement qui ont été obtenus au profit du rail lors du dernier conclave, la part la plus importante des moyens nouveaux est d’ailleurs affectée à Infrabel, y compris pour 2023 et 2024, très précisément pour répondre à cet enjeu de maintien et d’optimalisation de la capacité du réseau."

Le ministre fait en outre valoir la possibilité de conclure un emprunt complémentaire avec la Banque européenne d’Investissement (BEI).