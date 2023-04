Retard de paiement : projet de loi pour plafonner les frais de rappel par un "bouton stop"

Il nous arrive à tous d’oublier de payer une facture. Mais quand arrive le rappel, les frais peuvent être tellement élevés qu’il en devient parfois impossible de les payer.

Pour permettre au consommateur d’honorer sa dette, la Chambre vient de donner son feu vert à un projet de loi pour plafonner ces frais de rappel.

Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral de l’Economie, explique : "On a fixé des plafonds, des barèmes et une série de délais. Aujourd’hui, les gens se retrouvent rapidement avec des frais qui font que la facture double ou triple assez rapidement. Il y a un effet boule de neige avec des frais forfaitaires qui sont totalement déraisonnables et qu’il faut plafonner".