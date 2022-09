Rétablir la communication dans son couple sans se mettre la pression

Qu’est-ce que ça veut dire, "se mettre la pression" ?

Pour plaire à l’autre, on a parfois tendance à se mettre la pression. On veut lui plaire, au risque de s’oublier soi-même. Quelques signes qui ne trompent pas :

On est stressé et à l’affût

On se demande toujours si l’autre est satisfait, si on a bien fait les choses. On ressent une inquiétude, une incertitude, un manque de confiance. Exemple : "J’ai pris l’initiative de faire la lessive, mais ai-je bien fait ? Je n’ai pas mélangé le blanc et les couleurs, j’ai mis à 40 et pas à 30°."

On est moins naturel, moins spontané

On essaie de contrôler ses réactions, parce qu’on a peur d’être à côté de la plaque ou de décevoir l’autre. Exemple : "Je ne vais pas me mettre en jogging et en pantoufles, il faut que je reste attirante et sexy."