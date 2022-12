Résumé du jour 5 à Viva for Life : on ne lâche rien, malgré le tsunami d’émotions

Ca y est, le compteur est passé sous la barre des 24h et la fatigue commence à se faire sérieusement sentir pour Marco, Ophélie et Sara qui commencent à être un peu à fleur de peau, pour le meilleur et pour le pire. Retour sur cette cinquième journée, riches en émotions.

La nuit passée, c’est un humoriste que Marco connaît bien qui est venu le rejoindre dans le cube. Pierre-Emmanuel alias PE, qui a suivi Marco a NRJ puis à la RTBF, est en effet venu à Viva for Life. Lors de son passage par le cube, l’humoriste nous a raconté son plus gros bide, pour notre plus grand plaisir.

La journée a ensuite été placée sous le signe de la danse ! D’abord, les grands gagnants du concours de "La Choré des classes" - qui a mobilisé de nombreux enfants dans tout le pays – ont attendri les animateurs en présentant leur chorégraphie sur la place des 3 Fers.

Ensuite, les coachs de "The Dancer Belgique", le nouveau programme qui arrive en janvier sur La Une et sur Auvio, ont lancé un challenge TikTok inédit à Sara et ses acolytes !