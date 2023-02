Résumé des Elites Series LoL : remontada pour ZennIT et première victoire des HEET

Enfin, le dernier match de la soirée voyait s’affronter les Benelux United (BNL), bien lancé dans leur saison contre les HEET, toujours en attente d’une première victoire. HEET qui nous apporte d’ailleurs le premier changement de roster de cette saison en faisant rentrer Tixn à la place de Sumi et Balyy à la place de Cyberion.

Un changement qui semble payer pour eux puisqu’ils arrivent à stabiliser le début de game face à une Katarina et un Draven qui souhaite eux accélérer le rythme de la partie et récupérer des kills. Et c’est finalement sur un teamfight autour du troisième dragon que les HEET prendront 4 kills et le contrôle pour le reste de la partie. Après cela, la nouvelle lineup des HEET n’offrira plus qu’une tour aux BNL pour le reste de la partie et mettra fin à la partie en 28 minutes de jeu.

Une partie maîtrisée qui donne envie d’en voir plus pour cette nouvelle équipe. Et une victoire qui permet au HEET de revenir un petit peu dans la course aux play-offs et surtout, au KRC Genk de se retrouver seul à la première position du classement.