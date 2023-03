Résultats des Oscars : pas de récompense pour "Close", le palmarès complet

L’actrice Michelle Yeoh a remporté dimanche l’Oscar de la meilleure actrice dans le film largement plébiscité "Everything Everywhere All At Once" lors de la 95e cérémonie de remise de ces prix cinématographiques à Los Angeles.

Il s’agit de la première actrice d’origine asiatique à être oscarisée en 95 ans de cérémonies. "Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, cela est un symbole d’espoir et de possibilités", a-t-elle dit avec émotion. "C’est l’histoire en marche", a ajouté l’actrice malaisienne de 60 ans.