Résultat des enquêtes inopinées de l'Aviq dans les maisons de repos d’Orpea en Wallonie : un établissement "préoccupant", deux "mitigés"

Lors de son audition au Parlement wallon, la ministre de la Santé, Christie Morreale, a aussi fait le point sur les rapports d’inspections précédentes et les plaintes reçues.

Quatre maisons de repos du groupe ORPEA font l’objet "d’un suivi particulier et soutenu" par le service d’audit et d’inspection de l’Aviq.

Depuis 2018, l’Aviq a reçu 13 plaintes pour des établissements dépendant d’ORPEA en Région wallonne. Ces plaintes concernent 10 établissements sur les 18 que compte le groupe en Wallonie. Selon les chiffres rapportés par la ministre de la Santé, ORPEA compte, au sud du pays, 4210 lits en maisons de repos ou maisons de repos et de soins, 19 places pour des courts séjours et 142 logements en résidences services.

Sur les plaintes examinées par l’Aviq, 1 était non fondée, 2 étaient fondées et 7 étaient partiellement fondées, sur base des constats et des éléments à disposition de l’inspection.

Les 9 plaintes, fondées et partiellement fondées, ont fait l’objet "d’un plan d’action reprenant des améliorations à mettre en place, rigoureusement suivi par les inspecteurs", a communiqué la ministre Morreale.

Pour l’ensemble des 9 plaintes, 32 griefs étaient énoncés, dont 16 ont été jugés fondés. Trois griefs portaient sur l’encadrement et la compétence du personnel. Deux autres avaient trait à la gouvernance et au management de l’établissement. Dans deux cas, il était question de négligences. D’autres griefs portaient sur le suivi paramédical, le droit des patients, le non-respect de la convention d’hébergement, l’alimentation, le suivi médical et la facturation du prix d’hébergement et des suppléments.

Actuellement, trois plaintes sont encore en cours de traitement. Elles ont été reçues le 21, le 24 et le 26 janvier 2022. Elles concernent trois établissements du groupe ORPEA en Région wallonne.