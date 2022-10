Restructuration ingénieuse d’une maison mitoyenne pour jeune famille au cœur de la cité ardente

Cette semaine, Cédric et Virginie visitent une très belle rénovation au cœur de la Cité Ardente ! Le souhait des propriétaires était de décloisonner pour réorganiser l’ensemble et laisser notamment entrer la lumière dans cette belle maison. Une jolie harmonie entre des éléments anciens et des touches contemporaines. A découvrir ce samedi à 20h20 sur La Une.